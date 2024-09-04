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Ben Chilwell kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Galatasaray, Ben Chilwell'in temsilcisiyle son saatlerde bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Peki, Ben Chilwell kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Ben Chilwell menajeri tarafından galatasaray'a önerildiği ileri sürüldü. Peki, Ben Chilwell kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

BEN CHİLWELL KİMDİR?

Doğum: 21 Aralık 1996 (27 yıl yaşında), Milton Keynes, Birleşik Krallık

Leicester altyapısında yetişen Chilwell, 2014-15 sezonunun sonunda Leicester'da Yılın Akademi Oyuncusu ödülünü aldı.[4] 2015-16 sezonu öncesinde yeni teknik direktör Claudio Ranieri, Chilwell'a 30 numaralı formayı verdi. Futbolcu, proefsyonel olarak ilk maçına 27 Ekim 2015 tarihinde Lig Kupası'nda Hull City karşısında çıktı. Maçın tamamında oynadı. Leicester, uzaltmalarda 1-1 berabere kalan maçta penaltı atışlarında 5-4 yenildi.

19 Kasım 2015 tarihinde EFL Championship ekiplerinden Huddersfield Town'a 3 Ocak 2016'ya kadar kiralandı Oradaki ilk maçına 28 Kasım 2015 tarihinde 2-0 yenildikleri Middlesbrough karşısında çıktı.

20 Ocak 2016 tarihinde Chilwell, Leicester City'de evindeki ilk maçına FA Cup'ta çıktı. O maçta Tottenham Hotspur'a 2-0 yenildiler.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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