ATV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam bugün yayın akışında gözükmedi. Bunun ardından izleyiciler, Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu, neden yok? 3 Ocak Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yeni bölümü var mı, yok mu, niye yok? merak etti. Peki, BBCS bugün yok mu? BBCS neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam ara mı verdi? İşte detaylar...

BBCS ara mı verdi? Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı, bitti mi? BBCS bugün var mı, yok mu, niye yok? BBCS yeni bölüm haftaya mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu, neden yok? 3 Ocak Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yeni bölümü var mı, yok mu, niye yok? BBCS bugün yok mu? BBCS yeni bölümü haftaya mı olacak? Ayrıntılar sizlerle...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Ben Bu Cihana Sığmazam 3 Ocak 2023 Salı günü yayınlanmayacak. Dizinin yılbaşı arası nedeniyle 1 hafta ara verdiği düşünülüyor. Dizinin yeni bölümünün haftaya 10 Ocak Salı yayınlanacağı tahmin ediliyor.

3 Ocak 2023 ATV yayın akışına göre saat 20:00'da "Bad Boys: Her Zaman Çılgın" filmi yayınlanacaktır.

3 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Bad Boys: Her Zaman Çılgın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)