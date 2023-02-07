Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok? Bugün Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm yayınlanacak mı?

Gündem Haberleri

Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok? Bugün Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok? Bugün Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu?

Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktıOktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı

6 Şubat 2023 günü yaşanan 7.6 ve 7.7'lik depremler ülkeyi derinden sarsarken TV eğlence programları ve diziler ekranda görülmedi. TV yayın akışlarını gören izleyiciler Ben Bu Cihana Sığmazam dizisini de göremeyinceBen Bu Cihana Sığmazam yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok? Bugün Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm yayınlanacak mı merak etti.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BUAKŞAM YOK MU?

7 Şubat Salı günü ATV yayın akışında Ben Bu Cihana Sığmazam yer almadı.

Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok? Bugün Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm yayınlanacak mı?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ben Bu Cihana Sığmazam Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title