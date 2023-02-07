Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok? Bugün Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok? Bugün Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu?

6 Şubat 2023 günü yaşanan 7.6 ve 7.7'lik depremler ülkeyi derinden sarsarken TV eğlence programları ve diziler ekranda görülmedi. TV yayın akışlarını gören izleyiciler Ben Bu Cihana Sığmazam dizisini de göremeyinceBen Bu Cihana Sığmazam yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok? Bugün Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm yayınlanacak mı merak etti.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BUAKŞAM YOK MU?

7 Şubat Salı günü ATV yayın akışında Ben Bu Cihana Sığmazam yer almadı.