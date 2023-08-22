Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman 2023? BBCS (2. sezonu) yeni sezonu hangi gün başlayacak, ne zaman?
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ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak merak edildi. Dizi ilk sezonunun ardından 2. sezon hazırlıklarına başladı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman 2023? BBCS yeni sezonu hangi gün başlayacak, ne zaman? İşte detaylar...
Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman 2023? BBCS yeni sezonu hangi gün başlayacak, ne zaman?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz bilinmiyor. Fakat dizilerin genel olarak yeni sezonları Eylül-Ekim ayları gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin de 2. sezonunun Eylül-Ekim aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
- Oktay Kaynarca : Cezayir Türk /Temur Turan : 1- : "Türk" ailesinin reisi. Eski istihbaratçı ve mafya babasıdır. 17 yıl önce öldürülen abisi Yıldırım Türk'ün intikamını aldıktan sonra Özbekistan'a farklı bir kimlik ile kaçmak mecburiyetinde kalmış ve orada başka birisiyle evlenmiş ve bir kızı olmuştur. 17 yıl sonra İstanbul'daki kızı kaçırılınca geri dönmüş ve tekrar işlerin başına geçmiştir.
- Ebru Özkan : Leyla Türk : 1- : Cezayir Türk'ün ilk eşi ve Cezayir'in büyük kızı Suna'nın annesidir.
- Erkan Can : Ekabir Kılıç : 7- : Cezayir Türk'ün arkadaşı. Müjgan'ın kocası, Tansu'nun babası.
- Burak Çelik : Ateş Türk /Jean Luc Tonnerre : 13- : Yıldırım Türk'ün oğlu ve Cezayir Türk'ün yeğeni. Yıllar boyunca babasını öldüren adamlara farkında olmadan hizmet etmiş fakat sonra her şeyin farkına varıp amcasının tarafına katılmıştır.
- Ali Seçkiner Alıcı : Cemşit Kurban / Kurban Baba : 1- : Cezayir Türk'ün arkadaşı. Azamet, Azade, Şamil, Cafer ve Canberk'in babasıdır.
- Ragıp Savaş : Atakan Hanlı : 2- : Cezayir ve Yıldırım'ın dostudur ve MİT İstanbul bölge amiridir.
- Kemal Başar : Mişon : 8- : Cezayir Türk'ün arkadaşı ve kuyumcudur. Cezayir'in bazı para işleriyle ilgilenir.
- Mina Derman : Suna Türk : 1- : Cezayir ve Leyla'nın büyük kızı. Şamil'den hoşlanmaktadır.
- Batuhan Sezer : Ömer Asaf : 1- : Cezayir Türk'ün kayınbiraderi yani Leyla'nın ve Bekir Asaf'ın kardeşidir. İstihbaratçıdır.
- Başak Kıvılcım Ertanoğlu : Zühre : 1- : Türk ailesinin hizmetçisi. Kerim'in eşi. Yavuz'un kız kardeşi. Besim'in ve Sevim'in annesi.
- Yavuz Şahin : Yavuz : 1- : Türk ailesinin şoförü. Zühre'nin erkek kardeşi. Kerim'in kayınbiraderi. Besim ve Sevim'in dayısı.
- Umut Mirza : Necip : 1- : Dumrul'un yeğeni, Cezayir Türk'ün koruması. Dumrul (Kayıkçı) için casusluk yapmaktadır.
- Cem Cesur : Demir : 1- : Cezayir Türk'ün koruması.
- Burak Ozturk : Burak : 1- : Cezayir Türk'ün koruması.
- Ahmet Yıldırım : Cafer Kurban : 1- : Kurban Baba'nın oğlu, Cezayir Türk'ün koruması.
- Tanıl Yöntem : Canberk Kurban : 1- : Kurban Baba'nın oğlu, Cezayir Türk'ün koruması.
- Osman Albayrak : Sinan Müdür : 2- : İstanbul Emniyet Müdürü'dür.
- Aylar Melayeva : Sevim : 1- : Türk ailesinin hizmetçisi. Kerim ve Zühre'nin kızı. Besim'in kız kardeşi. Yavuz'un torunu.
- Hanbey Oğuzhan Çoban : Besim : 1- : Türk ailesinin şoförü. Kerim ve Zühre'nin oğlu. Sevim'in erkek kardeşi. Yavuz'un torunu.
- Burak Altay : Habib : 3- : Cezayir Türk'ün arkadaşı. Ayıboğan Yakup'un kardeşi.
- Hakan Eksen : Sait Bahrioğlu : 7- : Sabit Bahrioğlu'nun oğlu. Fehime'nin yeğeni. Soner'in erkek kardeşi.
- Koray Şahinbaş : Behram : 30- : Cezayir'in dostu. Cezayir'in hayatını kurtarmıştır.
- Ayşenil Şamlıoğlu : Hafize Teyze : 36- : Gülendam'ın ablası. Cezayir Türk'ün teyzesi.
- Zeynep Eronat : Cemile : 36-