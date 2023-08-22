Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman 2023? BBCS (2. sezonu) yeni sezonu hangi gün başlayacak, ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak merak edildi. Dizi ilk sezonunun ardından 2. sezon hazırlıklarına başladı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman 2023? BBCS yeni sezonu hangi gün başlayacak, ne zaman? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman 2023? BBCS yeni sezonu hangi gün başlayacak, ne zaman?

BBCS YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz bilinmiyor. Fakat dizilerin genel olarak yeni sezonları Eylül-Ekim ayları gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin de 2. sezonunun Eylül-Ekim aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

BBCS KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BBCS OYUNCU KADROSU