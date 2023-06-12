Ben Bu Cihana Sığmazam yeni fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm son fragmanı HD izle!

Atv'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül akşamı izleyici ile buluştu. Seyirciyi heyecanlandıran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Seyirciler ise Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm fragmanını merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm fragmanı HD izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Atv ekranlarında dün akşam ekrana geldi. Dizinin seyircileri ise Ben Bu Cihana Sığmazam yeni fragman yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm fragmanı HD izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 35. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlemek için ATV internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)