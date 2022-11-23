Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde ne oldu?

Ben Bu Cihana Sığmazam 11.bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dizi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ben Bu Cihana Sığmazam 11.bölüm fragman İZLE! Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin 11.bölümü fragmanını araştırmakta. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 10.bölüm fragman İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı HD İZLE! Detaylar haberimizde..

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cezayir, Bagnall'ın adamları tarafından kaçırılıp işkence altında sorguya alınır. Konuşmadığı takdirde sadece kendisinin değil ailesinin hayatı da tehlikededir. Bu sorgu sırasında Orhan ve Cezayir'in geçmiş anıları su yüzüne çıkar. Cezayir'in ortadan kayboluşu hem Leyla'nın evine hem de Firuze'nin evine ateş gibi düşer. Dumrul, Kurban ile oğulları Cezayir'i bulmak için alarma geçmişken Cezayir'e beklenmedik bir isim yardım eder. Bütün her şey bittiğinde ise Cezayir'in karşı tarafa büyük bir sürprizi olacaktır. Cezayir ve ekibi intikam almak için harekete geçerken ev halkını da başka bir tehlike beklemektedir. Bu durum Leyla ve Firuze'yi bir kere daha karşı karşıya getirecektir. Cezayir bir yandan evdeki sorunlarla bir yandan da düşmanlarıyla mücadele ederken bu sefer karşısında başka birini bulacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı günü saat 20:00'da ATV'de izleyicilerle buluşuyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 11.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara haberler.com üzerinden ulaşabilirsiniz...