ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam Salı günü 46. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm (46. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (46. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam Her Salı ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 46. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Yeni bölüm (46. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (46. Bölüm) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam (17 Ekim) saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Ben Bu Cihana Sığmazam Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" her Salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Ben Bu Cihana Sığmazam " bu akşam, 17 Ekim'de saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc), İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.