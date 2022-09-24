İlk sezonu ile geçtiğimiz günlerde Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. İzleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Suna karakteri ise merak edilmeye başlandı. İzleyiciler Ben Bu Cihana Sığmazam Suna kimdir? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Suna kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Suna kaç yaşında, nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam Suna kimdir? Sorusu, diziyi izlemekte olan izleyiciler tarafından sık sık merak edip aratılıyor. Gerçek adı Mina Derman olan oyuncunun kim olduğu merak konusu haline geldi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Suna kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Suna kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SUNA KİMDİR?

12 Nisan 2002 tarihinde İstanbul doğmuştur. MEF Okulları mezunu. Arif Pişkin'den oyunculuk derslerini almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2019 yılında rol aldığı TRT 1'in İncir Ağacı dizisinde hayat verdiği İnci karakteri ile yaşadı, bu rolüyle tanındı. Ben Bu Cihana Sığmazam, Oğlum, Baş Belası, Bir Annenin Günahı, İncir Ağacı gibi yapımlarda rol almıştır. İnstagram üzerinde 35 bin takipçisi bulunmaktadır.