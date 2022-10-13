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ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu. Bu haberimizde Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümünü kaçıran vatandaşlar için Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümü haberimize ekledik. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle! Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm tek parça Full HD İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde neler oldu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM İZLE

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ben Bu Cihana Sığmazam Salı günleri yayınlanmaktadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı günü saat 20:00'da ATV'de izleyicilerle buluşuyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.