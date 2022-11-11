Ben Bu Cihana Sığmazam Sabit kimdir? Sabit Bahrioğlu (Hüseyin Soysalan) kimdir? Sabit karakterini kim canlandırıyor?
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında başarılı oyuncu Hüseyin Soysalan geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Sabit kimdir? Sabit (Hüseyin Soysalan) kimdir? Sabit karakterini kim canlandırıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Sabit karakterinin gerçek ismi ne? İşte detaylar...
Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam Sabit kimdir? Sabit Bahrioğlu kimdir? Sabit karakterini kim canlandırıyor? Hüseyin Soysalan kimdir?
Sabit, Cezayir Türk'e karşı gelen adamlardan birisidir. Cezayir Türk çatışmada Sabit'in oğlunu öldürmüştür. Sabit diziye 7. bölüm ile katıldı.
Dizideki Sabit karakterini "Hüseyin Soysalan" canlandırmaktadır.
Hüseyin Soysalan (d. 12 Mart 1959 - Ankara) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Filmografisi
Diziler
- 2022 - Ben Bu Cihana Sığmazam
- 2022 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 2019-2021 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk - (Şeref Mollaoğlu)
- 2018 - Ağlama Anne - (Hasan)
- 2017 - Çukur - (Feyyaz)
- 2017 - Cesur Yürek - (Kirve)
- 2016 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (Salih Gülmez)
- 2016 - N'olur Ayrılalım
- 2014 - Karadayı - (Kütük Nail)
- 2012-2014 - Dila Hanım - (Haydar Usta)
- 2011 - Anneler ile Kızları - (Sacit)
- 2010 - Sakarya Fırat - (Vahap)
- 2010 - Ezel - (Hayratlı Sait Duman)
- 2010 - ES-ES
- 2009 - Doludizgin Yıllar - (Adil Baba)
- 2008 - Pars: Narkoterör - (Vahit Seyran)
- 2007 - Kader - (Abdülmecit)
- 2006 - Gönül Yokuşu - (İlyas Şan)
- 2005 - Rüzgarlı Bahçe - (Hikmet)
- 2005 - Ne Seninle Ne Sensiz - (Yıldıray)
- 2005 - Beşinci Boyut - (İbrahim)
- 2004 - Fırtına Hayatlar - (Mümtaz)
- 2001 - Keloğlan Masalları - (Zülfikar Ağa)
- 2000 - Bizim Evin Halleri - (Gazinocu)
Filmler
- (2013) - Sürgün İnek - Dilaver
- (2011) - Kurtuluş Son Durak - Recep
- (2010) - Eşrefpaşalılar - Tayyar
- (2002) - Ben Bir İnsan