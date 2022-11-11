Ben Bu Cihana Sığmazam Sabit kimdir? Sabit Bahrioğlu (Hüseyin Soysalan) kimdir? Sabit karakterini kim canlandırıyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında başarılı oyuncu Hüseyin Soysalan geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Sabit kimdir? Sabit (Hüseyin Soysalan) kimdir? Sabit karakterini kim canlandırıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Sabit karakterinin gerçek ismi ne? İşte detaylar...