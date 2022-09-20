Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Dizinin ilk bölümü bugün 20 Eylül başlamıştı. Dizinin oyncu kadrosunda birbirinden değerli sanatçılar yer alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimlerdir? ATV yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam oyundu kadrosu! Cezayir kim? Temur kim? Leyla kim? Firuze kim? İşte tüm oyuncu kadrosu!

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimlerdir? ATV yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam oyundu kadrosu! Cezayir kim? Temur kim? Leyla kim? Firuze kim?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Oktay Kaynarca - Cezayir Türk / Temur Turan

Ebru Özkan Saban - Leyla Türk

Pelin Akil - Firuze Turan

Işıl Yücesoy - Gülendam

Ali Seçkiner Alıcı - Kurban Baba

Hakan Karahan - Dumrul

Erkan Sever - Orhan

Ragıp Savaş - Atakan

Gülenay Kalkan - Elmas

Eren Vurdem - Azamet

Aslı Sevi - Azade

Kerem Kupacı - Ethem

Ziya Kürküt - Bekir

Pelin Uluksar - Süheyla

Mina Derman - Suna

Batuhan Sezer - Ömer Asaf

Değer Alp - Canan

Başak Kıvılcım Ertanoğlu - Zühre

Burcu Binici - Meltem

Ömer Kurt - Kerim

Mert Kırlak - George Bagnall

Umut Mirza - Necip

Selçuk Kılıç - Birkan

Ahmet Yıldırım - Cafer

Tanıl Yöntem - Canberk

Doruk Öztürk - Şamil

Osman Albayrak - Beyler Divanı Azer

Melisa Duru Ünal - Mercan

Aylar Melayeva - Sevim

Hanbey Oğuzhan Çoban - Besim

Mirza Bahattin Doğan

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR TÜRK KİMDİR?

Oktay Kaynarca

Cezayir Türk

Çok genç yaşta İstanbul'un yer altı dünyasında nam salmış bir kabadayıyken, ağabeyinin bir CIA operasyonu sonucu öldürülmesi üzerine intikamının peşine düşmüş bir adam. İntikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu değil, bir an önce alınması gereken bir şey olduğunu düşündüğünden, ağabeyinin katlinin emrini veren CIA Türkiye Direktörü'nü kısa zaman içinde ortadan kaldırır. Yalnız bu eyleminin bir sonucu olur. Ailesini korumak adına kendisinin de öldü gibi gösterilmesine razı gelmek zorunda kalır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA TÜRK KİMDİR?

Ebru Özkan Saban

Leyla Türk

Cezayir Türk'le evlenmeyi kabul ettiğinde hayatının ne kadar zor geçeceğini bilen ama en başından bunu göze almış yürekli ve asil bir kadın. Ona, kocasının ölüm haberiyle, hamile kaldığının haberini aynı gün aldıran kadere, yerinde bir başkası olsa küser ama o Leyla Türk'tür. Cezayir Türk'ün hayat arkadaşı, yoldaşı, sırdaşı…

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİRUZE TURAN KİMDİR?

Pelin Akil

Firuze Turan

İdealist tıp öğrencisi, mezun olup uzmanlığını bitirir bitirmez hayalindeki işe koşar. Bu mesleği seçmesinin tek sebebi, "Sınır Tanımayan Doktorlar"a katılmaktır zaten ve onu da yapar. Tanımadığı sınırlar ve bilmediği coğrafyalarda, hayatı boyunca karşılaşma ihtimali olmayan insanlara yardım elini uzatırken, bir çölün ortasında vahayla karşılaşır..

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KİMDİR?

Ali Seçkiner Alıcı

Kurban Baba

Kurban baba, Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelir. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız beş evladı ile birlikte bir çiftlikte yaşar. Sadakat, cesaret ve onur kendisinin ve ailesinin düsturudur. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaklardır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GÜLENDAM TÜRK KİMDİR?

Işıl Yücesoy

Gülendam Türk

Evladını kaybeden bir anneyi neyle korkutabilirsiniz? Peki ya iki evladını birden kaybeden bir anneyi? Gülendam Türk'ün yerinden bir başkası olsa, kısa bir zaman dilimi içinde önce kocasını, sonra büyük oğlunu ve sonra da diğer oğlunu kendi elleriyle toprağa verse çektiği acıdan nefes alamaz hale gelirdi belki de. Bunca olan bitenden sonra onu hayatta tutan şey, hem oğullarından kendisine kalan tek yadigar olan torunu Suna, hem kızı Canan ve hem de kızı kadar çok sevdiği gelini Leyla'nın varlığıdır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DUMRUL BEY KİMDİR?

Hakan Karahan

Dumrul Bey

Cezayir'in en yakını, sırdaşı ve can dostudur. Hayatı, devletin bekası, mazlumların kurtuluşu için verdiği mücadele ile geçmiştir. Manevi kızı Firuze'nin Cezayir'le evlenmesi sonucu Cezayir'in kayınpederi de olmuştur.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATAKAN KİMDİR?

Ragıp Savaş

Atakan

Teşkilatın başı ve Cezayir'le merhum ağabeyi Yıldırım'ın eski arkadaşıdır. Kanunlara bağlı, milletini seven tam bir görev adamıdır. Cezayir'in dönüşünden sonra araları bozulacaktır. Atakan için kanundan daha büyük güç yoktur. Kanunların dışına çıkan Cezayir bile olsa kimseye toleransı yoktur.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ELMAS KİMDİR?

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

Elmas

Firuze'nin annesi. Kocasını Bosna savaşında kaybettikten sonra kızı Firuze ile tek başına kalır bu süreçte en büyük desteği kocasının en yakın arkadaşı Dumrul Bey'den görür. Dumrul, Firuze'yi kendi kızı gibi sahiplenip yetiştirir, doktor olmasını sağlar. Elmas sağduyulu, akıllı, güçlü bir kadındır. Temur Turan adıyla tanıdığı damadı Cezayir'in başka bir ailesi daha olduğunu öğrendiğinde kızı Firuze'ye her türlü desteği verecektir. Aynı zamanda kızının mutluluğun bozulmaması için Gülendam Hanım'la mücadeleden de kaçınmayacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ETMEN MARNA KİMDİR?

Kerem Kupacı

Ethem Marna

Cezayir'in kız kardeşi Canan'ın kocası. Dışarıdan dikkat çekmeyen mütevazı bir adam. Asıl mesleği muhasebecilik ancak bir gün Cezayir eniştesi olan bu genç adama, "İnsanların da rakamlardan oluştuğunu söyleyen bir inanış vardır biliyor musun?" diye sorar. "Biliyorum" diye cevaplar Ethem de. "O halde insanlar da tıpkı rakamlar gibi, sanki hiç var olmamışçasına ortadan kaybolabilirler. Değil mi Ethem?" "Evet, Reis tıpkı dediğin gibi kaybolabilirler. Böylece Ethem insanları da silmeyi öğrenir yani ailenin ölü temizleyicisi olur. Tabi bunu Canan asla bilmez ta ki Cezayir'in ölmediği ortaya çıkıp geri dönmesine kadar.