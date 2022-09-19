Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, saat kaçta? Ben Bu Cihana Sığmazam hangi kanalda?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başlamasına çok az bir zaman kala izleyiciler, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ben Bu Cihana Sığmazam hangi günler yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam saat kaçta? Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak olan, Aksiyon ve Dram türündeki Türk televizyon dizisi. Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ben Bu Cihana Sığmazam hangi günler yayınlanacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül'de ATV'de başlayacak. Dizi her hafta Salı günü saat 20:00'da ATV'de ekranlara gelecek.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU