Ekranların beğenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yayın günü ne zaman merak ediliyor. Diziyi tam saatinde ve gününde izlemek isteyenler, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? BBCS ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam günü mü değişti, Salı günü mü? araştırması yapıyor. Peki, BBCS hangi gün? BBCS yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? BBCS ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam günü mü değişti, Salı günü mü?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ben Bu Cihana Sığmazam (BBCS) dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

3 Ocak 2023 tarihinde yani bugün dizi yılbaşı haftası nedeniyle ekranlarda olmayacak.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümleri Salı günleri ekrana gelmektedir.

3 OCAK 2023 DİZİ YOK MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam bugün yayın akışında yer almadı. Dizinin haftaya yayınlanması bekleniyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.