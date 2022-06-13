Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ' Ben Bu Cihana Sığmazam'daki partneri Pelin Akil oldu. Kaynarca'nın hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği dizi, eylül ayında yayınlanmaya başlayacak. Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin genel yönetmenliği Onur Tan yaparken Mahinur Ergun ve Alican Yaraş gibi Türkiye'nin önde gelen yazarları kaleme alıyor. Kaynarca, çekimleri yurt dışında da yapılacak olan dizide Cezayir karakterine hayat verecek. Kaynarca'nın annesini usta oyuncu Işıl Yücesoy canlandıracak.

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