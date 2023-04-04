Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, bugün yok mu, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 4 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm saat kaçta, ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bugün tam saatinde yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Ben Bu Cihana Sığmazam bugün yok mu, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 4 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm saat kaçta? merak etti. İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Ben Bu Cihana Sığmazam bugün yok mu, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 4 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm saat kaçta?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bugün saat 20:10'da başlayacak. Dizi normalde 20:00 'da başlıyordu. Fakat Ramazan ayında her gün "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olduğu için dizi de 10-15 dakika geç başlayabiliyor. Nihat Hatipoğlu'nun programı saat 8 veya 8'i biraz geçe bittiği için dizi de 20:10 - 20:15 civarlarında başlamaktadır.

ATV 4 NİSAN 2023 YAYIN AKIŞI

18:45 - atv Ana Haber

19:15 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 - Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 - Kardeşlerim

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir'in sert kararları

Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister. Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.

Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer. Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.

Ekabir, Tito'ya ailesinin ölüm emrini veren kişinin Tatavlalı olduğunu söyler. Tito, öcünü almak için Tatavlalı'nın peşine düşer. Cezayir de Tatavlalı'dan intikam almaya karar verince Cezayir, Tito ve Tatavlalı bir noktada karşı karşıya kalır.

Firuze'nin, Canan'a destek olmak adına Gülendam'ın evinde olması Leyla'yı rahatsız eder. Bu durumun üzerine bir de Firuze'nin, Leyla'nın galerisinde etkinlik düzenlemesi sabrını taşırır.

Cezayir'in mecliste aldığı kararlar nelerdir? Kayıkçı'nın Cezayir ve ailesini sarsacak mesajı nedir? Leyla, Firuze'nin etrafındaki varlığından kurtulmak için ne yapmayı planlar?