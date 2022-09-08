ATV ekranının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor merak ediliyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne, oyuncuları kimler gündeme geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne? Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncu kadrosu!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni sezonda ATV ekranı sayesinde izleyicisi ile buluşuyor. Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor ve Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler, konusu ne merak ediliyor. Başrollerde Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ne zaman başlıyor araştırılıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne? Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başladığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Ancak Ben Bu Cihana Sığmazam yayın tarihi henüz belli değildir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU