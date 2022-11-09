Ben Bu Cihana Sığmazam Melike kimdir? Melike Çınar (Aslı Melisa Uzun) kimdir? Melike karakterini kim canlandırıyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında başarılı oyuncu Aslı Melisa Uzun geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Melike kimdir? Melike (Aslı Melisa Uzun) kimdir? Melike Çınar karakterini kim canlandırıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Melike karakterinin gerçek ismi ne? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam Melike kimdir? Melike Çınar kimdir? Melike karakterini kim canlandırıyor? Aslı Melisa Uzun kimdir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM MELİKE KİMDİR?

Meline Çınar, Lokman Bey'in kızıdır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM MELİKE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Melike karakterini "Aslı Melisa Uzun" canlandırmaktadır.

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR?

Aslı Melisa Uzun (d. 11 Kasım 1995, Ankara), Türk oyuncu ve manken. 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2015 Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan Aslı Melisa Uzun, Arkadaşlar İyidir isimli dizide rol aldı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.