Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü sonrasında Azamet karakteri merak konusu oldu. Aslı Melisa Uzun diziden ayrıldı merak konusu oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Melike diziden ayrılıyor mu? Ben Bu Cihana Sığmazam Aslı Melisa Uzun ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte detaylar...

Eren Vurdem ve Aslı Melisa Uzun, Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda ediyor

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterlerinden Azamet merak konusu oldu. Melike karakterini canlandıran Aslı Melisa Uzun diziden ayrılacak mı araştırılıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Melike diziden ayrılıyor mu? Ben Bu Cihana Sığmazam Aslı Melisa Uzun ayrıldı mı, neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM MELİKE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başarılı oyuncuları Eren Vurdem'in canlandırdığı Azamet ve Aslı Melisa Uzun'un hayat verdiği Melike, diziden ayrılıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ASLI MELİSA UZUN NEDEN AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güzel Adamlar Medya imzalı dizide sezon finaline doğru yeni ayrılıklar yaşanacak. Henüz yeni sezon duyurusu yapılmayan dizide Eren Vurdem'in canlandırdığı Azamet ve Aslı Melisa Uzun'un hayat verdiği Melike, kadrodan ayrılıyor. Dizinin 32. bölümünde Orhan'ın öldüğünü öğrenen Tatavlalı, suçu Cezayir'in üzerine atar. Orhan'ın ölümü Melike ve Azamet'i zor duruma düşürür. Karı koca hayatlarıyla ilgili geri dönüşü olmayan karar alırlar.