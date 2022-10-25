Ben Bu Cihana Sığmazam Lokman Bey kimdir? Murat Karasu kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Karasu hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Lokman Bey karakterine hayat veren Murat Karasu'nun hayatı araştırılıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Lokman Bey kimdir? Murat Karasu kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Karasu hayatı ve biyografisi nedir?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Lokman Bey karakterine hayat veren Murat Karasu ile ilgili bilgiler sosyal medyada kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Lokman Bey kimdir? Murat Karasu kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Karasu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Murat Karasu (d. 8 Mart 1961, Akyazı), Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, tiyatro yönetmeni, oyun yazarı.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1985 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları'nda göreve başladı. Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim görevlerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübünde ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaptı.
Devlet Tiyatroları'nda Bursa, Adana, Diyarbakır, Trabzon, Ankara ve İstanbul'da oyunlar yönetti. Ayrıca İzmit Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları, Eskişehir Tiyatro Anadolu, Yeditepe Oyuncuları, Abdullah Şahin/Nokta Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Ankara Maliye Tiyatrosu, Tiyatro Adam gibi topluluklarda ve Makedonya Üsküp Halklar Tiyatrosu ile Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. Özel ve ödenekli tiyatrolarda birçok oyunda oyuncu olarak da görev aldı.
Hüzün Mahallesi Otobüsü ve Kaplumbağanın Ninnisi isimli iki oyun yazdı. Bunlardan ilki yayımlandı ve Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı ve Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitmenlik yaptı. Hâlen Haliç Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesinde eğitmen olarak çalışmaktadır. Ayrıca sinema, televizyon ve dublaj çalışmaları da yapmaktadır. TOBAV İstanbul Şube Başkanıdır. Devlet Tiyatroları sanatçısı Tayfun Erarslan'ın dayısıdır.
Filozof Ahmed : Alain Badiou - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2019
Sinan Süleymaniye'de : Cem Günen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2013
Inishmore'lu Yüzbaşı : Martin McDonagh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012
Troyalı Kadınlar : Euripides - Eskişehir Şehir Tiyatroları - 2012
Markalı Hava : Ben Elton - Tiyatro Adam - 2009
Beyaz : Emmanuelle Marie - Tiyatro Yüzleşme - 2009
Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü : Stefan Tsanev - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2008
Letafet : Soner Olgun - Tiyatro Cef : 2008
Kuş Albay : Hristo Boytchev - Tiyatro Adam - 2007
Bahar Noktası : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006
Yeşil Gece : Reşat Nuri Güntekin - Ankara Devlet Tiyatrosu : 2005
İçerdekiler : Melih Cevdet Anday - İzmit Şehir Tiyatrosu : 2004
Bankta İki Kişi : Alexander Gelman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Bir Cinayet Söyelcesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 1999
Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü : Dario Fo - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Helikopter : Tuncer Cücenoğlu - Yeditepe Oyuncuları - 1998
Getto : Joshua Sobol - Tiyatro Ti - 1997
Kuvayi Milliye Kadınları : Nezihe Araz
Nihavent Longa : Ülkü Ayvaz - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1993
Kaazım ile Havva: Atalay Rüstem Göktaş - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Saz Kafeste Mor Kuşlar: Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Nikah Kağıdı: Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1990
Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - Adana Devlet Tiyatrosu - 1990
Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1989
Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu- Bursa Devlet Tiyatrosu - 1989
Kördöğüşü : Tuncer Cücenoğlu - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1988
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner
Midas'ın Kulakları : Güngör Dilmen
Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı : Aziz Nesin
Tarla Kuşuydu Jülyet : Ephraim Kishon
Sinan Süleymaniye'de (oyun) : Cem Günen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2013
Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Beğendiğiniz Gibi : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010
Piyano : Trevor Griffiths - Talimhane Tiyatrosu - 2010
Kuzguncuk Türküsü : Mmet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Yastık Adam : Martin McDonagh - Talimhane Tiyatrosu - 2009
Aldatma : Harold Pinter - Nilüfer Sanat Tiyatrosu - 2007
Ayak Takımı Arasında : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002
Ay Tedirginliği : Özen Yula : Beşinci Sokak Tiyatrosu - 2000
Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi : Oktay Arayıcı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997
Venedik Taciri : William Shakespeare
Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Mikadonun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Kısmet (0yun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986
Akıllı Tavşan : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986
Yedekçi : Musahipzade Celal - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1985
Lisistrata : Aristophanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Gitme Baba : "Lütfi Suyolcu" Dr. Ahmet Sönmez - 2013
Sinyora Enrica : "Ekin'in Babası" Ali İlhan - 2010
Sonsuz : "Turhan" Cemal Şan - 2010
Sevgilim İstanbul : "Şehmuz" Seçkin Yasar - 2009
Mavi Gözlü Dev : Biket İlhan - 2008
Sis ve Gece : "Tevfik" Turgut Yasalar - 2007
Abdülhamit Düşerken : Ziya Öztan - 2005
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar Akar - 2000
Büyük Firar (Kısa Film)
Leopar'ın Kuyruğu : Turgut Yasalar - 1998
Cumhuriyet : "Mareşal Fevzi Çakmak" Ziya Öztan - 1998
Ben Bu Cihana Sığmazam
Aşk Mantık İntikam
Vuslat
Evlerden Biri
Acayip Hikayeler
Kahramanlar
Komiser Nevzat
Avrupa Yakası
Sağır Oda
Alaca Karanlık
Kurtlar Sofrası
Yılan Hikayesi
Baba Evi
Kültür Bakanlığı Reji Teşvik Ödülü