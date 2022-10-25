Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Lokman Bey karakterine hayat veren Murat Karasu'nun hayatı araştırılıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Lokman Bey kimdir? Murat Karasu kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Karasu hayatı ve biyografisi nedir?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Lokman Bey karakterine hayat veren Murat Karasu ile ilgili bilgiler sosyal medyada kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Lokman Bey kimdir? Murat Karasu kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Karasu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LOKMAN BEY KİMDİR? MURAT KARASU KİMDİR?

Murat Karasu (d. 8 Mart 1961, Akyazı), Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, tiyatro yönetmeni, oyun yazarı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1985 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları'nda göreve başladı. Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim görevlerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübünde ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaptı.

Devlet Tiyatroları'nda Bursa, Adana, Diyarbakır, Trabzon, Ankara ve İstanbul'da oyunlar yönetti. Ayrıca İzmit Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları, Eskişehir Tiyatro Anadolu, Yeditepe Oyuncuları, Abdullah Şahin/Nokta Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Ankara Maliye Tiyatrosu, Tiyatro Adam gibi topluluklarda ve Makedonya Üsküp Halklar Tiyatrosu ile Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. Özel ve ödenekli tiyatrolarda birçok oyunda oyuncu olarak da görev aldı.

Hüzün Mahallesi Otobüsü ve Kaplumbağanın Ninnisi isimli iki oyun yazdı. Bunlardan ilki yayımlandı ve Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı ve Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitmenlik yaptı. Hâlen Haliç Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesinde eğitmen olarak çalışmaktadır. Ayrıca sinema, televizyon ve dublaj çalışmaları da yapmaktadır. TOBAV İstanbul Şube Başkanıdır. Devlet Tiyatroları sanatçısı Tayfun Erarslan'ın dayısıdır.

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Filozof Ahmed : Alain Badiou - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2019

Sinan Süleymaniye'de : Cem Günen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2013

Inishmore'lu Yüzbaşı : Martin McDonagh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012

Troyalı Kadınlar : Euripides - Eskişehir Şehir Tiyatroları - 2012

Markalı Hava : Ben Elton - Tiyatro Adam - 2009

Beyaz : Emmanuelle Marie - Tiyatro Yüzleşme - 2009

Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü : Stefan Tsanev - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2008

Letafet : Soner Olgun - Tiyatro Cef : 2008

Kuş Albay : Hristo Boytchev - Tiyatro Adam - 2007

Bahar Noktası : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006

Yeşil Gece : Reşat Nuri Güntekin - Ankara Devlet Tiyatrosu : 2005

İçerdekiler : Melih Cevdet Anday - İzmit Şehir Tiyatrosu : 2004

Bankta İki Kişi : Alexander Gelman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Bir Cinayet Söyelcesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 1999

Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü : Dario Fo - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Helikopter : Tuncer Cücenoğlu - Yeditepe Oyuncuları - 1998

Getto : Joshua Sobol - Tiyatro Ti - 1997

Kuvayi Milliye Kadınları : Nezihe Araz

Nihavent Longa : Ülkü Ayvaz - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1993

Kaazım ile Havva: Atalay Rüstem Göktaş - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Saz Kafeste Mor Kuşlar: Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Nikah Kağıdı: Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1990

Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - Adana Devlet Tiyatrosu - 1990

Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1989

Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu- Bursa Devlet Tiyatrosu - 1989

Kördöğüşü : Tuncer Cücenoğlu - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1988

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner

Midas'ın Kulakları : Güngör Dilmen

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı : Aziz Nesin

Tarla Kuşuydu Jülyet : Ephraim Kishon

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Sinan Süleymaniye'de (oyun) : Cem Günen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2013

Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

Beğendiğiniz Gibi : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010

Piyano : Trevor Griffiths - Talimhane Tiyatrosu - 2010

Kuzguncuk Türküsü : Mmet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Yastık Adam : Martin McDonagh - Talimhane Tiyatrosu - 2009

Aldatma : Harold Pinter - Nilüfer Sanat Tiyatrosu - 2007

Ayak Takımı Arasında : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002

Ay Tedirginliği : Özen Yula : Beşinci Sokak Tiyatrosu - 2000

Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi : Oktay Arayıcı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997

Venedik Taciri : William Shakespeare

Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Mikadonun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Kısmet (0yun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Akıllı Tavşan : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Yedekçi : Musahipzade Celal - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1985

Lisistrata : Aristophanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

FİLMOGRAFİSİ

Gitme Baba : "Lütfi Suyolcu" Dr. Ahmet Sönmez - 2013

Sinyora Enrica : "Ekin'in Babası" Ali İlhan - 2010

Sonsuz : "Turhan" Cemal Şan - 2010

Sevgilim İstanbul : "Şehmuz" Seçkin Yasar - 2009

Mavi Gözlü Dev : Biket İlhan - 2008

Sis ve Gece : "Tevfik" Turgut Yasalar - 2007

Abdülhamit Düşerken : Ziya Öztan - 2005

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar Akar - 2000

Büyük Firar (Kısa Film)

Leopar'ın Kuyruğu : Turgut Yasalar - 1998

Cumhuriyet : "Mareşal Fevzi Çakmak" Ziya Öztan - 1998

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Ben Bu Cihana Sığmazam

Aşk Mantık İntikam

Vuslat

Evlerden Biri

Acayip Hikayeler

Kahramanlar

Komiser Nevzat

Avrupa Yakası

Sağır Oda

Alaca Karanlık

Kurtlar Sofrası

Yılan Hikayesi

Baba Evi

SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER

Kültür Bakanlığı Reji Teşvik Ödülü