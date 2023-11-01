Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü?
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Ben Bu Cihana Sığmazam 43. Bölümü ile nefesleri kesmeye devam ediyor. Bölüm fragmanında görülen Leyla'nın vurulma sahnesi 'BBCS'de Leyla ölecek mi?' sorularını da beraberinde getirdi. Her hafta heyecan dolu bölümlerle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla karakteriyle ilgili gelişme merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü?
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in Leyla için 'Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim' türküsünü söylemesi izleyenlerin merakını artırdı. Fragmandaki vurulma sahnesini merak eden izleyiciler, 'Leyla ölecek mi' sorusunu yöneltmeye başladı. Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA ÖLDÜ MÜ?
Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla karakteri diziye veda mı edecek?, 43. bölümde netleşecek.
Cezayir'in Leyla için söylediği "Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim" türküsü:
Keklik gibi kanadımı süzmedim
Murad alıp doya doya gezmedim
Bu kara yazıyı kendim yazmadım
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş ağlarım bazı
Geceleri uyku girmez gözüme
Zalım yastık diken oldu yüzüme
Uyma dedim uydun eller sözüne
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş ağlarım bazı
Şu gonca gülleri ben deremedim
Çifte bülbülleri konduramadım
Kadir kıymetimi bildiremedim
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş ağlarım bazı