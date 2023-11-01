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Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü?

Ben Bu Cihana Sığmazam 43. Bölümü ile nefesleri kesmeye devam ediyor. Bölüm fragmanında görülen Leyla'nın vurulma sahnesi 'BBCS'de Leyla ölecek mi?' sorularını da beraberinde getirdi. Her hafta heyecan dolu bölümlerle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla karakteriyle ilgili gelişme merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü?