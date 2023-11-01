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Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü?

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Ben Bu Cihana Sığmazam 43. Bölümü ile nefesleri kesmeye devam ediyor. Bölüm fragmanında görülen Leyla'nın vurulma sahnesi 'BBCS'de Leyla ölecek mi?' sorularını da beraberinde getirdi. Her hafta heyecan dolu bölümlerle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla karakteriyle ilgili gelişme merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü?

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in Leyla için 'Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim' türküsünü söylemesi izleyenlerin merakını artırdı. Fragmandaki vurulma sahnesini merak eden izleyiciler, 'Leyla ölecek mi' sorusunu yöneltmeye başladı. Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA ÖLDÜ MÜ?

Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla karakteri diziye veda mı edecek?, 43. bölümde netleşecek.

Cezayir'in Leyla için söylediği "Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim" türküsü:

Keklik gibi kanadımı süzmedim

Murad alıp doya doya gezmedim

Bu kara yazıyı kendim yazmadım

Alnıma yazılmış bu kara yazı

Kader böyle imiş ağlarım bazı

Geceleri uyku girmez gözüme

Zalım yastık diken oldu yüzüme

Uyma dedim uydun eller sözüne

Alnıma yazılmış bu kara yazı

Kader böyle imiş ağlarım bazı

Şu gonca gülleri ben deremedim

Çifte bülbülleri konduramadım

Kadir kıymetimi bildiremedim

Alnıma yazılmış bu kara yazı

Kader böyle imiş ağlarım bazı

Osman Demir
Osman Demir
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