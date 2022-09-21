Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında başarılı oyuncu Ebru Özkan Saban geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla kimdir? Leyla Türk (Ebru Özkan Saban) kimdir? Leyla Türk karakterini kim canlandırıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla karakterinin gerçek ismi ne? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterini kim canlandırıyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla kimdir? Leyla Türk kimdir? Leyla karakterini kim canlandırıyor?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA TÜRK KİMDİR?

Ebru Özkan Saban

Leyla Türk

Cezayir Türk'le evlenmeyi kabul ettiğinde hayatının ne kadar zor geçeceğini bilen ama en başından bunu göze almış yürekli ve asil bir kadın. Ona, kocasının ölüm haberiyle, hamile kaldığının haberini aynı gün aldıran kadere, yerinde bir başkası olsa küser ama o Leyla Türk'tür. Cezayir Türk'ün hayat arkadaşı, yoldaşı, sırdaşı…

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA TÜRK KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Leyla Türk karakterini "Ebru Özkan Saban" canlandırmaktadır.

EBRU ÖZKAN SABAN KİMDİR?

Ebru Özkan (d. 18 Kasım 1978, Ankara), Türk oyuncudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezundur. Özellikle 2000'lerden sonra aldığı rollerle tanınmaktadır.

Ebru Özkan Saban, 18 Kasım 1978'de Ankara'da doğdu. İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı. Ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir.

Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim hâline geldi. Daha sonra ses getiren Not Defteri adlı diziden tanındı, oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. 2014-2017 yıllari arasında yayımlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır ve dizi 3 sezon sürmüştür; kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir projedir. 2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Hekimoğlu dizisinde İpek Tekin karakterini canlandırmıştır, dizi House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. 2020 yılında Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek Tekin karakteri ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazanmıştır. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taktim edilmiştir.

2022 yılında Netflix yapımında Şahmaran dijital dizisinde Çavgeş isimli mistik bir karakteri canlandıracaktır, Ebru Özkan'ın yer aldığı ilk dijital dizi projesidir. Your Honor'ın uyarlaması olan atv'de yayımlanan Hakim dizisinde partneri Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaşmıştır. Hekimoğlu dizisinde başrolünü paylaştığı Timuçin Esen ile Disney+ dijital dizisi olan Gri adlı dizide yeniden partner olarak yer aldılar. 2022'nin Eylül ayında yayımlanmaya başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca ile başrolde yer alıp Leyla Türk isimli karakteri canlandıracaktır.