Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi yakında ATV'de başlayacak. Dizinin başlamasına yakın izleyiciler, Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir? Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimlerdir? Ben Bu Cihana Sığmazam uyarlama mı? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? merak ediyor. İşte detaylar...

ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 1. tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin tanıtımı oldukça beğeni topladı. İzleyiciler dizi hakkında, Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kimler? Ben Bu Cihana Sığmazam uyarlama mı? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? araştırması yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam kimin hayatını anlatıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam uyarlama mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ben Bu Cihana Sığmazam çok yakında ATV'de başlayacak. Dizinin henüz ilk bölümü ne zaman yayınlanacak tarihi belli olmadı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TANITIM FRAGMANI İZLE!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)