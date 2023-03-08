Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni karakteri Kayıkçı kimdir merak edildi. Diziyi izleyenler Kayıkçı'nın kim olduğunu ve kimin canlandırdığını araştırıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Kayıkçı kimdir? Dizide Kayıkçı karakterini kim canlandırıyor, gerçek ismi ne? Kayıkçı'nın hikayesi nedir? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Ben Bu Cihana Sığmazam Kayıkçı kimdir? Dizide Kayıkçı karakterini kim canlandırıyor, gerçek ismi ne? Kayıkçı'nın hikayesi nedir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KAYIKÇI KİMDİR?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde başrol karakter Cezayir Türk'ün yeni düşmanı Kayıkçı olacağı tahmin edildi. Kayıkçı dizide Cezayir'in yeni düşmanı rolünde olacağı tahmin ediliyor. Kayıkçı karakteri hakkında detaylar henüz bilinmiyor. Dizide Kayıkçı'yı kim canlandırıyor henüz bilinmemektedir. Detaylar geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

BBCS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir'in vurulması dengeleri değiştiriyor

Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir. Tatavlalı, Pakt'ın görevini yerine getirdiği için Pakt tarafından şereflendirilir. Lakin hesap edemedikleri şey Ateş'in, amcasına düzenlenen suikastın peşine düşmesi olur.

Cezayir'in vurulmasının ardından has arkadaşları Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan arkadaşlarının öcünü almaya karar verir. Pakt tarafından onurlandırılan ve keyfi yerinde olan Tatavlalı Cezayir'in dostları tarafından ağır bir cezaya çarptırılır.

Cezayir'in vurulması Leyla ve Firuze'yi de derinden sarsmıştır. Leyla'nın ikinci defa kaybettiği eşinin yasına bu sefer kızı Suna da eklenir. Leyla'nın evinde yas süreci devam ederken Süheyla ve Orhan'ın ilişkisi devam eder. Leyla, Süheyla ve Orhan'ın görüşmesini hisseder ve açık davranması için Süheyla'ya son bir şans verir. Fakat Süheyla, Orhan'la birlikte olmak konusunda beklenmedik bir karar alır.

Firuze daha önceden de yaşadığı ağır kayıpların etkisiyle de kaçınılmaz bir depresyona sürüklenir. Henüz babasının yas sürecinden olan Suna'ya başka bir acıyı da Şamil yurt dışına okumaya gideceğini söyleyerek yaşatır.

Ateş'in amcasını vurma girişiminde bulunanların peşine düşmesi onu manevi babası Bassilius'la karşı karşıya getirir.

Ateş, manevi babası Bassilius'un gerçek kimliğini öğrenecek mi? Süheyla, Leyla'nın uyarılarına rağmen Orhan'la birlikte olacak mı? Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba Cezayir'in öcünü Tatavlalı'dan alabilecek mi?

KAYIKÇI'NIN OYUNU NEDİR?

Kayıkçı'nın oyunu

Yüzleşme anında büyük çatışma...

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.