Yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyiciler tarafından yoğun ilgi gören dizi, Ben Bu Cihana Sığmazam hangi gün yayınlanıyor? Sorusu oldukça merak ediliyor. Dizi hakkında en çok merak edilen detaylardan bir diğeri ise Ben Bu Cihana Sığmazam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Sorusu oluyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam hangi gün yayınlanıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dizi hakkında en çok merak edilen sorular arasında Ben Bu Cihana Sığmazam hangi gün yayınlanıyor? Sorusu yer alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam hangi gün yayınlanıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ben Bu Cihana Sığmazam Salı günleri yayınlanmaktadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı günü saat 20:00'da ATV'de izleyicilerle buluşuyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.