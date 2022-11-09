Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında başarılı oyuncu Işıl Yücesoy geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam kimdir? Gülendam Türk (Işıl Yücesoy) kimdir? Gülendam karakterini kim canlandırıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam karakterinin gerçek ismi ne? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam kimdir? Gülendam kimdir? Gülendam karakterini kim canlandırıyor? Işıl Yücesoy kimdir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GÜLENDAM KİMDİR?

Işıl Yücesoy ( Gülendam Türk)

Evladını kaybeden bir anneyi neyle korkutabilirsiniz? Peki ya iki evladını birden kaybeden bir anneyi? Gülendam Türk'ün yerinden bir başkası olsa, kısa bir zaman dilimi içinde önce kocasını, sonra büyük oğlunu ve sonra da diğer oğlunu kendi elleriyle toprağa verse çektiği acıdan nefes alamaz hale gelirdi belki de. Bunca olan bitenden sonra onu hayatta tutan şey, hem oğullarından kendisine kalan tek yadigar olan torunu Suna, hem kızı Canan ve hem de kızı kadar çok sevdiği gelini Leyla'nın varlığıdır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GÜLENDAM KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Gülendam Türk karakterini "Işıl Yücesoy" canlandırmaktadır.

IŞIL YÜCESOY KİMDİR?

Işıl Yücesoy, (d. 2 Ekim 1945, Kırklareli), Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı.

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Işıl Yücesoy, 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. Daha sonra 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. Aynı yıl ilk 45'liği Çalamazsın Mutluluğu basıldı. 1978 yılında kendi firması Orient Plak'ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinoda sahneye çıktı. Dört adet plağı basılan Yücesoy, 1981'den sonra film ve dizilerde rol almaya başladı.

İlk dizisi Atilla İlhan'ın yazdığı "Dokuz Sütuna Sekiz Manşet"tir. TRT'de yayınlanan bu dizide sanatçı, doktor rolünü canlandırdı. Işıl Yücesoy, 80'li yıllarda TRT'de "Arkası Yarın" programı için 15'e yakın radyo tiyatrosu yazdı. İstanbul Radyosu ve Ankara Radyosu'nda yayınlanan bu oyunlarda oynadı.

Işıl Yücesoy, 16 yıl Eyüboğlu Kolejinde drama eğitmenliği yaptı. Önemli tiyatro sanatçılarının jüri üyesi olarak katıldığı Tiyatro Festivali'nde yetenekli gençleri keşfetti, çeşitli üniversitelerde sanatın çeşitli dallarını seçen öğrenciler yetiştirdi.

Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya ve Kara Para Aşk adlı dizilerle büyük bir hayran kitlesi edinen Işıl Yücesoy, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Unutursam Fısılda adlı sinema filminde 'Hanife' karakterini canlandırdı.

Işıl Yücesoy'un Tanju Cılızoğlu ile olan evliliğinden Meneviş adında bir kızı vardır.

Işıl Yücesoy, Ossi Müzik'ten çıkan Çocuk Diskosu adlı albümde "Fış Fış Kayıkçı" adlı şarkıyı seslendirmiştir.

35 yıl aradan sonra 15 Temmuz 2016'da Zamansız adlı yeni albümünü çıkartan Işıl Yücesoy, bu albümde Çağan Irmak, Yeşim Salkım, Cenk Eren gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Işıl Yücesoy yıllar sonra albüm yapması ile ilgili olarak gazeteci Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda; "İnsan çok emek verdiği, çok sevdiği bir şeyi kolayca bırakamıyor. Belki de yıllar, yaşanmışlık, insana başka şeyler katıyor. Yaşadığı duyguları da bir şekilde paylaşmak istiyor. Bütün bu soruları sora sora kendime, bu albüme canımı, kanımı tüm müzik aşkımı kattım. Hiçbir beklentim de yok, belki de sadece kendi kendime kendimi ispat etme çabasıydı. Ama iyi ettim. İçimde bir volkan patladı sanki. Gizli bir yerlerde olan bir iç deprem su yüzüne çıktı." demiştir.

Işıl Yücesoy; sinema, dizi, tiyatro ve müzik çalışmalarını birlikte yürütmektedir.

Müzik öğretmeni olan babası Selahattin Yücesoy, Giriftzen Asım Bey'in oğludur. Tiyatro oyuncusu Muazzez Kurtoğlu halası ve oyuncu Cem Kurtoğlu kuzenidir.