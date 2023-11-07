Ben Bu Cihana Sığmazam full HD bölüm izle! Ben Bu Cihana Sığmazam 44. bölüm tek parça izle! Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI İZLE!

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM NELER OLDU?

Massari'nin ölmeden önce söylediği "Erman hedef tahtasına karını koydu!" sözü üzerine Cezayir, Leyla'yı adeta bir koruma çemberine alır. Ancak saldırının yerini ve zamanını bilmemektedir. Bunun üzerine Erman'ın iplerini elinde tutan ve ona sözünü geçiren Komer'le konuşmaya karar verir. Ancak Komer'i bulup konuşmak düşündüğünden de zor olacaktır.

Öte yandan ablasının tehlikede olduğunu öğrenen Ömer Asaf, Cezayir'den habersiz Zeydan'ı kaçırarak, saldırının yerini ve zamanını öğrenmeye çalışır. Oysa saldırı onların hiç beklemediği birinden gelecektir.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ KONUSU NE?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)