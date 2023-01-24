Ben Bu Cihana Sığmazam full HD bölüm izle! Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm tek parça izle! Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI İZLE!

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cezayir kendisine yapılan ihanetle ilgili zor bir karar alma aşamasında ailesiyle vatanı arasında kalır. Sonunda zor da olsa kararını verir.

Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını ele geçirir ve ödül olarak beklediği çağrıyı alarak Cezayir ve sistemini yok etmeyi amaçlayan uluslararası bir örgütle görüşmeye başlar.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jean Luc'un hayatı can düşman olarak bildiği Firuze'ye emanet edilir. Jean Luc ayıldığında Firuze'ye minnet duymak yerine Firuze'yi geçmişiyle ilgili köşeye sıkıştırmaya çalışır.

Firuze'nin Cezayir'e dair umutları, Cezayir'i Suna ve Leyla ile birlikte aile resminde görünce yıkılır. Firuze buna rağmen ikisinin de Cezayir'den evladı olduğu için Leyla'ya zeytin dalı uzatır.

Cezayir kendisine yapılan büyük ihanetin karşısında nasıl bir karar verecektir?Tatavlalı ve üye olduğu örgüt Cezayir'i çökertmek için ne planlamaktadır? Firuze, Jean Luc'un suçlamalarından nasıl kurtulacaktır? Leyla, Firuze'nin barış çağrısına ne cevap verecektir?

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ KONUSU NE?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! (LİNK)

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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