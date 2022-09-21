Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze kimdir? Firuze Turan (Pelin Akil) kimdir? Firuze Turan karakterini kim canlandırıyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında başarılı oyuncu Pelin Akil geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Turan kimdir? Firuze Turan (Pelin Akil) kimdir? Firuze Turan karakterini kim canlandırıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze karakterinin gerçek ismi ne? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterini kim canlandırıyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze kimdir? Firuze Turan kimdir? Firuze karakterini kim canlandırıyor?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİRUZE TURAN KİMDİR?

Pelin Akil

Firuze Turan

İdealist tıp öğrencisi, mezun olup uzmanlığını bitirir bitirmez hayalindeki işe koşar. Bu mesleği seçmesinin tek sebebi, "Sınır Tanımayan Doktorlar"a katılmaktır zaten ve onu da yapar. Tanımadığı sınırlar ve bilmediği coğrafyalarda, hayatı boyunca karşılaşma ihtimali olmayan insanlara yardım elini uzatırken, bir çölün ortasında vahayla karşılaşır..

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİRUZE TURAN KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Firuze Turan karakterini "Pelin Akil" canlandırmaktadır.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil Altan (d. 17 Nisan 1986, İstanbul), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akil ilk ve en çok konuşulan deneyimini 2007-2011 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle yaşamıştır, 4 sezon ve 160 bölüm yer aldığı Arka Sıradakiler dizisinden senaryo gereği ayrılmasının ardından TRT 1'de yayınlanan, Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dâhil olmuştur. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra atv'de yayınlanan Aile İşi ve yine Star TV'de yayımlanan Çember projelerinde yer almıştır. Pelin Akil, sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.

Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır. Arka Sıradakiler dizisinde oynarken tanıştığı oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılından beri evli olup ikiz kız çocuğu sahibidir.