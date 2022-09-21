ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. İlk bölümüyle ekranlara gelen dizinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar…

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. ATV'nin yeni sezonunda ekranlara gelen Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti. İlgiyle izlenen dizide yer alan Ethem Marna karakteri merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterini kim canlandırıyor?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ETHEM MARNA KİMDİR?

Cezayir'in kız kardeşi Canan'ın kocası. Dışarıdan dikkat çekmeyen mütevazı bir adam. Asıl mesleği muhasebecilik ancak bir gün Cezayir eniştesi olan bu genç adama, "İnsanların da rakamlardan oluştuğunu söyleyen bir inanış vardır biliyor musun?" diye sorar. "Biliyorum" diye cevaplar Ethem de. "O halde insanlar da tıpkı rakamlar gibi, sanki hiç var olmamışçasına ortadan kaybolabilirler. Değil mi Ethem?" "Evet, Reis tıpkı dediğin gibi kaybolabilirler. Böylece Ethem insanları da silmeyi öğrenir yani ailenin ölü temizleyicisi olur. Tabi bunu Canan asla bilmez ta ki Cezayir'in ölmediği ortaya çıkıp geri dönmesine kadar.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ETHEM MARNA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Ethem Marna karakterini Kerem Kupacı canlandırmaktadır. Kerem Kupacı, 7 Şubat 1971 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir.Hayat Bilgisi dizisindeki "Pikaçu Kerem" karakteriyle tanınmaktadır.