Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında başarılı oyuncu Erkan Can geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Ekabir kimdir? Ekabir (Erkan Can) kimdir? Ekabir karakterini kim canlandırıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Ekabir karakterinin gerçek ismi ne? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam Ekabir kimdir? Ekabir kimdir? Ekabir karakterini kim canlandırıyor? Erkan Cankimdir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EKABİR KİMDİR?

Ekabir, Cezayir Türk'ün eski yakın arkadaşlarındandır ve dostudur. Diziye 7. bölüm ile katıldı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EKABİR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Ekabir karakterini "Erkan Can" canlandırmaktadır.

ERKAN CAN KİMDİR?

Erkan Can (1 Kasım 1958; Çiçeközü, Yenişehir, Bursa), Türk sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı.

1 Kasım 1958'de Bursa'da Bulgaristan göçmeni bir ailede doğdu. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Feraizcizade Mehmet Şakir kursları ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı. Buradaki eğitimleri sırasında Zafer Algöz ile de tanıştı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı' Tiyatro Bölümüne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'na girdi. 1992 yılında sevilen dizi Mahallenin Muhtarları'nda Temel karakteri ile televizyon dünyasına girdi. 1998 yılında Gemide adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 1998 yılında 35. Antalya Film Şenliği'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Aynı filmle 1999 yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı. 2011 yılında Artvin'de Maçahel Vadisi'ndeki Camili Köyü ve Karçal Dağları ile ilgili belgeseli sundu ve doğaya olan duyarlılığını bu belgeselde aktardı. Belgesel İZ TV'de yayınlandı.