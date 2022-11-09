Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul kimdir? Dumrul Bey (Hakan Karahan) kimdir? Dumrul Bey karakterini kim canlandırıyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında başarılı oyuncu Hakan Karahan geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul kimdir? Dumrul (Hakan Karahan) kimdir? Dumrul Bey karakterini kim canlandırıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul karakterinin gerçek ismi ne? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul kimdir? Dulrum Bey kimdir? Dumrul karakterini kim canlandırıyor? Hakan Karahan kimdir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DUMRUL KİMDİR?

Hakan Karahan

Dumrul Bey

Cezayir'in en yakını, sırdaşı ve can dostudur. Hayatı, devletin bekası, mazlumların kurtuluşu için verdiği mücadele ile geçmiştir. Manevi kızı Firuze'nin Cezayir'le evlenmesi sonucu Cezayir'in kayınpederi de olmuştur.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DUMRUL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Dumrul karakterini "Hakan Karahan" canlandırmaktadır.

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Hakan Karahan (d. 1 Ocak 1960, İstanbul), Türk yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısı. Bazı çalışmalarında gerçek adı yerine Sinan adını kullanır.

1 Ocak 1960'ta İstanbul'da doğan Hakan Karahan, Robert Kolej'ini bitirdi ve lisans eğitimi almak için ABD'ye gitti. Lisans eğitimini Miami Üniversitesi'nde işletme üzerine yapan Karahan, buradan 1983 yılında mezun oldu.

1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours'da işe başlayan Karahan, için bu ilk iş deneyimi oldu. Ardından Türkiye'ye döndü ve Sabancı Holding'in bünyesindeki çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2003'e dek aktif olarak sürdürdüğü iş yaşamında Murahhas Aza olarak görev yapan Karahan, 1990 ila 2003 yılları arasında çeşitli yayın organlarında 70'e yakın makale ve yazı yazdı.

Yeni Başlayanlar İçin Aikido adlı bir kitap yazan Hakan Karahan'ın, daha sonra Kafamdaki Ses ve İntizar adlı şiir kitapları çıktı. Yayımlanan ilk romanı, 2001 yılında piyasaya çıkan Sürüden Ayrı kitabı oldu. Ardından, Feramuz Güvenlik dizisinin ilk iki kitabı olan 19 ve Azrail' kitapları yayımlandı.

Hakan Karahan, 2006-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sağır Oda adlı dizide senaryo yazarlığı ve 34 bölüm boyunca var olan "Oğuz Bey" karakterini canlandırdı. Daha önceden de sinema sektörüne atılıp film yapımcılığı ve Türk yazarlarının eserlerini sinemaya aktarmak gibi niyeti olan Hakan Karahan, 2007 yılında edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarını gerçekleştirmek için "Narsist Film" adında yapım şirketini kurdu. İlk iş olarak Hasan Ali Toptaş'ın yazmış olduğu Gölgesizler ve Kayıp Hayaller Kitabı adlı eserlerin de dahil olduğu beş edebiyat eserinin film haklarını satın aldı.

Uzun zaman profesyonel voleybol oynamış olan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan aikidocu'dur. Hakan Karahan, uzun yıllardır şarkıcı Candan Erçetin'le beraberdir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.