Oktay Kaynarca, (Ben Bu Cihana Sığmazam) Cezayir ölüyor mu?

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dİzi hakkında Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın son bölümünde Cezayir vuruluyor. Yeni fragmanda ise Cezayir hastaneye kaldırılıyor. Yeni fragmanı izleyenler Oktay Kaynarca'nın diziden çıkıp çıkmayacağını merak etti. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİRÖLÜYOR MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 20. bölümünün son sahnesinde Cezayir ( Oktay Kaynarca ) vuruluyor ve bölüm orada bitiyor. 21. bölüm fragmanında ise Cezayir'in hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Yeni bölüm fragmanını izleyenler Cezayir'in ölüp ölmeyeceğini merak etti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Fakat yapılan tahminlere göre Oktay Kaynarca dizinin yapımcısı olduğu için diziden ayrılmayacak yani izleyiciler Cezayir'in ölmeyeceğini düşünüyor.