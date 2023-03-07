ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın son bölümünde Cezayir vuruluyor. Yeni fragmanda ise Cezayir hastaneye kaldırılıyor. Yeni fragmanı izleyenler Oktay Kaynarca'nın diziden çıkıp çıkmayacağını merak etti. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir öldü mü, diziden mi çıkacak? BBCS Cezayir "Oktay Kaynarca" diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir öldü mü, diziden mi çıkacak? BBCS Cezayir "Oktay Kaynarca" diziden ayrılacak mı? Ayrıntılar sizlerle...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLÜYOR MU? OKTAY KAYNARCA DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 20. bölümünün son sahnesinde Cezayir ( Oktay Kaynarca ) vuruluyor ve bölüm orada bitiyor. 21. bölüm fragmanında ise Cezayir'in hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Yeni bölüm fragmanını izleyenler Cezayir'in ölüp ölmeyeceğini merak etti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Fakat yapılan tahminlere göre Oktay Kaynarca dizinin yapımcısı olduğu için diziden ayrılmayacak yani izleyiciler Cezayir'in ölmeyeceğini düşünüyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sen tek kurşunla ölecek adam değilsin!"

Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir. Tatavlalı, Pakt'ın görevini yerine getirdiği için Pakt tarafından şereflendirilir. Lakin hesap edemedikleri şey Ateş'in, amcasına düzenlenen suikastın peşine düşmesi olur.

Cezayir'in vurulmasının ardından has arkadaşları Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan arkadaşlarının öcünü almaya karar verir. Pakt tarafından onurlandırılan ve keyfi yerinde olan Tatavlalı Cezayir'in dostları tarafından ağır bir cezaya çarptırılır.

Cezayir'in vurulması Leyla ve Firuze'yi de derinden sarsmıştır. Leyla'nın ikinci defa kaybettiği eşinin yasına bu sefer kızı Suna da eklenir. Leyla'nın evinde yas süreci devam ederken Süheyla ve Orhan'ın ilişkisi devam eder. Leyla, Süheyla ve Orhan'ın görüşmesini hisseder ve açık davranması için Süheyla'ya son bir şans verir. Fakat Süheyla, Orhan'la birlikte olmak konusunda beklenmedik bir karar alır.

Firuze daha önceden de yaşadığı ağır kayıpların etkisiyle de kaçınılmaz bir depresyona sürüklenir. Henüz babasının yas sürecinden olan Suna'ya başka bir acıyı da Şamil yurt dışına okumaya gideceğini söyleyerek yaşatır.

Ateş'in amcasını vurma girişiminde bulunanların peşine düşmesi onu manevi babası Bassilius'la karşı karşıya getirir.

Ateş, manevi babası Bassilius'un gerçek kimliğini öğrenecek mi? Süheyla, Leyla'nın uyarılarına rağmen Orhan'la birlikte olacak mı? Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba Cezayir'in öcünü Tatavlalı'dan alabilecek mi?