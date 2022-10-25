Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI izle! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6. bölüm canlı izle!

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin canlı izleme linki araştırılıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin canlı izleme linki araştırmakta. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin canlı yayın linki izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam izle! Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE!

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler. Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür. Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider. Orhan, artık bir işine yaramayacağını düşündüğü Süheyla'yı yanından kovar. Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler. Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister. Cezayir ve Leyla, Süheyla ve Orhan meselesi hakkında uzun bir konuşma gerçekleştirirler. Cezayir, Süheyla'nın olduğu yere gider ve onunla konuşur ancak bu konuşma hiç de Süheyla'nın beklediği bir konuşma olmayacaktır. Leyla'nın mutlu tavrının sebebi evdeki herkesi meraka düşürür. Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşırlar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktur.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar. Ömer Asaf ve Azamet, Yakup'un yerine geçen kardeşi Habip'in nasıl birisi olduğunu araştırırken başlarını derde sokarlar. Lokman, Asım Kaptan'ı ziyaret ederek Yakup'un öldürülmesiyle bir ilgisinin olup olmadığını anlamaya çalışır. Bekir'in alacaklıları Meltem'i kaçırarak Bekir'e bir gözdağı vermek isterler. Cezayir, olaya müdahale etmek zorunda kalır. Cezayir ve ekibi, 17 yıl önce kullandıkları ofislerini tekrar açarlar ve burada yapılan ilk toplantıda Cezayir'in ölmeden önce Ethem'e yüklü miktarda altın emanet bıraktığı ortaya çıkar. Atakan, hiçbir illegal işe bulaşmaması için Cezayir'i son kez uyarır. Lokman, bir hacker olan kızı Melike'yi ofise getirerek Cezayir ve diğer elemanlarla tanıştırır. Azamet, görür görmez kıza karşı bir ilgi duyar. Cezayir ve adamları, yıllar öncesinden kalan altınları geri getirmek için bir plan yaparlar. Cezayir'in peşinde olan Emniyet Müdürü Sinan, Kurban Baba'nın çiftliğini basarken, Cezayir'in altın yüklü tırı da yolda saldırıya uğrar.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı günü saat 20:00'da ATV'de izleyicilerle buluşuyor.