ATV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI izle! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI izle! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE!

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

ATVBEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır. Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla vurulduktan sonra da umutsuzca son mermisine kadar çatışmaya devam eden Cezayir artık Leyla ile sonlarının geldiğini düşünmektedir. Suna annesinin başına gelen bu felaket için babasını suçlamaktadır. Bu arada Leyla derhal ameliyata alınır. Artık tüm aile endişeli bir şekilde ameliyatın en iyi şekilde sonuçlanmasını beklemektedir. Cezayir ise Leyla'yı vuranları bulup intikam almak için vakit kaybetmeden harekete geçmiştir bile. Kısa sürede Leyla'yı vuran tetikçiyi yakalamayı başarır ve onu konuşturarak arkasındaki kişinin Ayı Boğan Yakup olduğunu öğrenir. Şimdi sırada Yakup'u yakalamak vardır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM İZLE!