ATV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI izle! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI izle! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE!

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

ATVBEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır.

Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir.

Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM İZLE!