ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bugün 44. bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 7 Kasım 2023 Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 44. bölüm izle! Ben Bu Cihana Sığmazam ATV yeni bölüm canlı yayın izleme linki...

Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 7 Kasım Ekim ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 44. bölüm izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 7 Kasım 2023 Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 44. bölüm izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!"

Komer'in ona söz verdiği halde Erman'ı durdurmadığını ve Leyla'ya saldırttığını düşünen Cezayir, Komer'in peşine düşer. Ancak Komer de oturup beklemeyecektir. Cezayir'i ortadan kaldıracak mükemmel bir plan yapar.

Cezayir'in artık ABD istihbaratının da düşmanı haline geldiğini ve öleceğini düşünen Dayılar, Erman Barka'yla anlaşmaya karar verirler. Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir.

Cezayir adım adım Komer'e yaklaşıp onu öldürecekken, meydana gelen korkunç bir olay onu, Leyla'yı ve bütün ev ahalisini adeta yasa sokar.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hepsinin korkulu kabusu olacağım!"

Massari'nin ölmeden önce söylediği "Erman hedef tahtasına karını koydu!" sözü üzerine Cezayir, Leyla'yı adeta bir koruma çemberine alır. Ancak saldırının yerini ve zamanını bilmemektedir. Bunun üzerine Erman'ın iplerini elinde tutan ve ona sözünü geçiren Komer'le konuşmaya karar verir. Ancak Komer'i bulup konuşmak düşündüğünden de zor olacaktır.

Öte yandan ablasının tehlikede olduğunu öğrenen Ömer Asaf, Cezayir'den habersiz Zeydan'ı kaçırarak, saldırının yerini ve zamanını öğrenmeye çalışır. Oysa saldırı onların hiç beklemediği birinden gelecektir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)