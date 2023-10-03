Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 3 Ekim ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 39. bölüm izle!

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Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 3 Ekim 2023 Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 3. bölüm izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir'i kaçıran Erman onu öldürmek değil, ondan bilgi almak peşindedir. Öğrenmek istediği şey, Cezayir ve Atakan'ın USB içerisinde ne olduğunu bilip bilmedikleridir. Cezayir'in hiçbir şekilde konuşmadığını görünce Atakan'a gözünün önünde işkence ederek konuşturmayı planlar. Fakat Atakan'ın nerede saklandığını bilmemektedir. Tazıyev ve adamları Atakan'ı bulmak için uğraşırken Cezayir'in Erman'ın elinde olduğunu öğrenen Atakan onu bırakması karşılığında Erman'a gidip teslim olur. Öte yandan Leyla bütün bu süreçte Berfin'in Cezayir'in yanında olup kendisinin ise uzakta kalmasını kabullenememektedir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir, Müttefikler tarafından kaçırılan silahlarının terör örgütüne gideceği endişesi içindedir. Her ne kadar masadaki hainin Maruf olduğunu öğrenmiş olsa da, onu suçlayacak bir delili olmadığı için suçüstündeyken faka bastırmayı düşünür. Bunun için de en iyi fırsat, Maruf'u silahları terör örgütüne verirken yakalamaktır. Fakat planı hiç beklemediği şekilde gidecektir.

Öte yandan Cancal Ağa'nın Urfa'da avukatlık yapan kızı Berfin, babasının ısrarlarına dayanamayarak İstanbul'a döner. Maruf'un yeğeni Vedat hala sevdiği eski karısının dönmesine sevinmiştir. Berfin'le barışmayı, hatta yeniden evlenmeyi düşünmektedir. Ancak gelişen olaylar onu Cezayir'le karşı karşıya getirir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)