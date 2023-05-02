Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 2 Mayıs ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 29. bölüm izle!

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Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 2 Mayıs 2023 Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 29. bölüm izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir düşmanıyla yüzleşiyor

Cezayir'in kadim dostu Kurban'la ilgili ihanet şüpheleri artar ve bu hususta önlemini alır. Tatavlalı, Cezayir'den kurtulduğunu düşünürken peşine Kayıkçı takılır. Kayıkçı, Tatavlalı'nın güvendiği adamlarından birini kendi tarafına çekerek Tatavlalı'nın ölümünü planlar.

Düşmanların hamleleriyle zehirlenen Firuze, hem kendi hayatı hem de bebeğinin hayatı için mücadele verir. Cezayir, Firuze'nin yaşam mücadelesi sırasında yanında bulunur. Cezayir, Leyla'ya Bekir'in ölümüyle ilgili kendi duygularını anlatabilmek için Gülendam'ın evinde büyük bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikten sonra Cezayir'e başka bir açıdan bakmaya başlayan Leyla'nın kırgınlığı hafifler. Leyla, Cezayir'e fazla yüklendiğini anlayınca Cezayir'le konuşmak için mekanına gider fakat Cezayir'i yerinde bulamaz.

Kayıkçı'nın hain saldırısıyla canını kurtarmaya çalışan Tatavlalı, Orhan'dan yardım istemek zorunda kalır. Orhan, Tatavlalı'nın umduğu çareyi bulabilmesi için Tatavlalı'yı Kurban'ın evine götürür.

Cezayir, Kurban'ın evine yolu düşen Tatavlalı'nın haberini alır. Bu sayede Cezayir ezeli düşmanı Tatavlalı'yla yüz yüze hesaplaşma fırsatı bulur.

Leyla, Cezayir'i affedebilecek mi? Cezayir'in Kurban'la ilgili şüpheleri yerini bulacak mı? Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan Tatavlalı kurtulabilecek mi?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Cezayir Türk savaş istiyor!"

Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır. Bu sırada Tito'nun ölüm anına ait görüntüler Kayıkçı tarafından emniyete servis edilir. Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından Cezayir zan altında kalır. Cezayir için emniyet tarafından tutuklanma emri çıkar.

Kayıkçı, Cezayir ve arkadaşlarının tuzağını anlar. Kayıkçı daha güçlü olduğunu düşünür ve Cezayir'e karşı saldırıya geçer. Bu çatışma sırasında Cezayir, Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar. Aynı anda Ömer Asaf, ağabeyi Bekir'in intikamını almak üzere Ekabir'e ulaşmak için plan yapar ve Ekabir'in tuzak bir mekâna gelmesini sağlar.

Firuze, Cezayir'in kendisine olan duygularını net olarak öğrenmek ister. Firuze, Zeliha'nın da cesaretlendirmesiyle Cezayir'i evine davet eder. Cezayir'e karşı Leyla'nın da duyguları artmaya başlar.

Cezayir, emniyetin suçlamalarından kurtulacak mı? Cezayir, Kayıkçı'yı ele geçirebilecek mi? Ömer Asaf, Ekabir'den intikamını alabilecek mi? Firuze, Cezayir'de aradığı yakınlığı bulacak mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)