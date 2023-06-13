Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 13 Haziran ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 35. bölüm izle!

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bugün 35. bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 13 Haziran 2023 Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm izle! Ben Bu Cihana Sığmazam ATV yeni bölüm canlı yayın izleme linki...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 13 Haziran 2023 Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 35. bölüm izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir'e acı sürpriz

Leyla, Suna'nın Dumrul'un elinden kurtarılamadığını anlayınca yeniden Dumrul'un emirlerine boyun eğmeye başlar. Dumrul, Leyla'nın kızına olan zaafını kullanarak Leyla'dan istediğini alır.

Firuze, Dumrul'un geri döndüğünü öğrenir ve Dumrul'un isteği üzerine Cezayir'den gizli buluşurlar. Dumrul, Firuze'ye hayatlarından Leyla'yı da çıkarmak üzerine yeni bir yaşam planı sunar.

Tatavlalı, Mişon'un sakladığı paralarının peşine düşer. Cezayir, Tatavlalı'ya Mişon aracılığıyla paraları vereceğini söyler. Cezayir'in Tatavlalı üzerindeki planı başkadır.

Leyla'yı Dumrul'un oyunlarından kurtarmak için Cezayir ve Dumrul buluşur. Dumrul, elinde fırsat varken Cezayir'i öldürmez. Cezayir, bu durumu sorguladığında Dumrul'un yanıtı Cezayir'i oldukça şaşırtır.

Dumrul'un Leyla'dan istediği nedir? Firuze, Dumrul'un tarafına geçecek mi? Paralarının peşine düşen Tatavlalı'nın karşılaştığı sürpriz nedir? Cezayir, Dumrul'dan ne öğrenecek?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm sorular cevaplarını buluyor

Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur. Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz. Cezayir, Dumrul'a kendisini neden vurmadığını sorunca aldığı cevap Cezayir'i daha çok öfkelendirir.

Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'ya teklifte bulunur. Eğer Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirirse hayalini kurduğu özgürlüğüne kavuşacaktır.

Firuze manevi babası olan Dumrul'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşar. Yaşadığı stres Firuze'ye fazla gelmeye başlar. Firuze, çocuklarının hayatının da tehlikede olduğunu hesaba katarak herkes için iyi olacağını düşündüğü bir karar alır. Firuze'nin bu kararına sürpriz biri de eşlik eder.

Leyla yıllardır kurduğu hayalini Cezayir'e söyler. Cezayir, geçen tüm zor zamanlara rağmen yanında duran Leyla'nın hayalini gerçekleştirmeye karar verir.

Dumrul, Cezayir'i neden öldürmez? Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirebilecek mi? Cezayir'in Tatavlalı ve Dumrul'a karşı planı işleyecek mi? Firuze'nin aldığı karar nedir? Leyla'nın hayali gerçek olacak mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)