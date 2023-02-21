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Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

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Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

Atv'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül akşamı izleyici ile buluştu. Seyirciyi heyecanlandıran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Ülkemizde meydana gelen büyük depremin ardından kanallar dizi ve program yayınına ara verdi. Seyirciler ise Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? sorularını araştırdı.

ATV ekranlarında yayınlana dizinin yeni bölümü merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından seyirciler dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etti. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BUGÜN VAR MI, YOK MU?

21 Şubat günü Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ATV yayın akışında yer alıyor fakat Hatay'da meydana gelen deprem sebebiyle dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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