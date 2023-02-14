Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. ATV'nin yayın akışında Ben Bu Cihana Sığmazam dizisini göremeyen kullanıcılar, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BUGÜN VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. ATV'de bugün deprem özel programı yayınlanmaktadır.