Ben Bu Cihana Sığmazam Bekir kimdir? Bekir Asaf (Ziya Kürküt) kimdir? Bekir karakterini kim canlandırıyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında başarılı oyuncu Ziya Kürküt geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Bekir kimdir? Bekir (Ziya Kürküt) kimdir? Bekir karakterini kim canlandırıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Bekir karakterinin gerçek ismi ne? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam Bekir kimdir? Bekir Asaf kimdir? Bekir karakterini kim canlandırıyor? Ziya Kürküt kimdir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BEKİR KİMDİR?

Bekir, Cezayir Türk'ün akrabasıdır ve güvendiği isimlerden birisidir. Bekir, Meltem Asaf'ın eşidir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BEKİR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Bekir karakterini "Ziya Kürküt" canlandırmaktadır.

ZİYA KÜRKÜT KİMDİR?

Ziya Kürküt (d. 19 Haziran 1967; İstanbul), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, sunucudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, aynı zamanda film ve dizilerde seslendirme ve resim yapmaktadır. Taner Barlas Mim Tiyatro, Kent Oyuncuları, Tiyatrokare, Bakırköy Belediye Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu'nda çalıştı. Kasım 2006'da Samimiyet adını verdiği bir resim sergisi açtı. 2008-2010 sezonunda Asuman Dabak Tiyatrosu'nda oyuncu yönetmen olarak çalıştı. Hâlen televizyonda yarışma ve müzik eğlence programlarında sunuculuk yapmaktadır.