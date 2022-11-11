Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında başarılı oyuncu Eren Vurdem geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kimdir? Azamet (Eren Vurdem) kimdir? Azamet karakterini kim canlandırıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet karakterinin gerçek ismi ne? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kimdir? Azamet kimdir? Azamet karakterini kim canlandırıyor? Eren Vurdem kimdir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM AZAMET KİMDİR?

Azamet, Cezayir Türk'ün en yakın adamlarından birisidir. Azamet, Kurban Baba'nın oğludur.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM AZAMET KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Azamet karakterini "Eren Vurdem" canlandırmaktadır.

EREN VURDEM KİMDİR?

Eren Vurdem (d. 7 Ekim 1988, Konya), Türk oyuncudur. Birçok dizi ve filmde rol almıştır. Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam'da Aazamet karakterini canlandırmaktadır.

Rol aldığı yapımlar:

TV dizisi:

2009 : Hesaplaşma : Ali : Yardımcı oyuncu

2010-2012 : Şefkat Tepe : Çavuş Erhan : Yardımcı oyuncu

2012 : Şubat : Muyo : Yardımcı oyuncu

2013 : Arka Sokaklar : Osman : Konuk oyuncu

2015-2016 : İnadına Aşk : Çınar Barutçu : Yardımcı oyuncu

2017-2019 : Söz : Başçavuş Ateş Acar : Yardımcı oyuncu

2019-2020 : Kuruluş Osman : Konur Alp : Yardımcı oyuncu

2020-2021 : Sadakatsiz : Mert Gelik : Yardımcı oyuncu

2021 : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Yakup : Yardımcı oyuncu

2022- : Ben Bu Cihana Sığmazam : Azamet : Başrol oyuncusu

Sinema:

2015 : Son Mektup : Erenköy Asker : Yardımcı oyuncu

2016 : Yolculuk :: Yardımcı oyuncu

2017 : Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel : Oğuzubillah : Yardımcı oyuncu

2017 : Kurt Kapanı : Yavuz : Yardımcı oyuncu

2019 : Ne Olur Gitme :: Başrol oyuncusu

2020 : Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı :: Yardımcı oyuncu

İnternet: