Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kimdir? Azamet (Eren Vurdem) kimdir? Azamet karakterini kim canlandırıyor?
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında başarılı oyuncu Eren Vurdem geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kimdir? Azamet (Eren Vurdem) kimdir? Azamet karakterini kim canlandırıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet karakterinin gerçek ismi ne? İşte detaylar...
Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kimdir? Azamet kimdir? Azamet karakterini kim canlandırıyor? Eren Vurdem kimdir?
Azamet, Cezayir Türk'ün en yakın adamlarından birisidir. Azamet, Kurban Baba'nın oğludur.
Dizideki Azamet karakterini "Eren Vurdem" canlandırmaktadır.
Eren Vurdem (d. 7 Ekim 1988, Konya), Türk oyuncudur. Birçok dizi ve filmde rol almıştır. Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam'da Aazamet karakterini canlandırmaktadır.
Rol aldığı yapımlar:
TV dizisi:
- 2009 : Hesaplaşma : Ali : Yardımcı oyuncu
- 2010-2012 : Şefkat Tepe : Çavuş Erhan : Yardımcı oyuncu
- 2012 : Şubat : Muyo : Yardımcı oyuncu
- 2013 : Arka Sokaklar : Osman : Konuk oyuncu
- 2015-2016 : İnadına Aşk : Çınar Barutçu : Yardımcı oyuncu
- 2017-2019 : Söz : Başçavuş Ateş Acar : Yardımcı oyuncu
- 2019-2020 : Kuruluş Osman : Konur Alp : Yardımcı oyuncu
- 2020-2021 : Sadakatsiz : Mert Gelik : Yardımcı oyuncu
- 2021 : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Yakup : Yardımcı oyuncu
- 2022- : Ben Bu Cihana Sığmazam : Azamet : Başrol oyuncusu
Sinema:
- 2015 : Son Mektup : Erenköy Asker : Yardımcı oyuncu
- 2016 : Yolculuk :: Yardımcı oyuncu
- 2017 : Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel : Oğuzubillah : Yardımcı oyuncu
- 2017 : Kurt Kapanı : Yavuz : Yardımcı oyuncu
- 2019 : Ne Olur Gitme :: Başrol oyuncusu
- 2020 : Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı :: Yardımcı oyuncu
İnternet:
- 2021 : Fandom : Ayaz : beIN CONNECT, Yardımcı oyuncu
- Yakında : Ölüm Kime Yakışır :: TV+, Başrol oyuncusu