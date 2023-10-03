Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm merak konusu oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam 40.bölüm fragmanı! Ben Bu Cihana Sığmazam fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ben Bu Cihana Sığmazam 40.bölüm fragmanı! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam fragman yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Cezayir'i kaçıran Erman onu öldürmek değil, ondan bilgi almak peşindedir. Öğrenmek istediği şey, Cezayir ve Atakan'ın USB içerisinde ne olduğunu bilip bilmedikleridir. Cezayir'in hiçbir şekilde konuşmadığını görünce Atakan'a gözünün önünde işkence ederek konuşturmayı planlar. Fakat Atakan'ın nerede saklandığını bilmemektedir. Tazıyev ve adamları Atakan'ı bulmak için uğraşırken Cezayir'in Erman'ın elinde olduğunu öğrenen Atakan onu bırakması karşılığında Erman'a gidip teslim olur. Öte yandan Leyla bütün bu süreçte Berfin'in Cezayir'in yanında olup kendisinin ise uzakta kalmasını kabullenememektedir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 40. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam 40.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)