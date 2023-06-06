Ben Bu Cihana Sığmazam 34.bölüm CANLI YAYIN! 6 Haziran Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI İZLE!

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrenir. Bu düşman, Leyla'ya bazı şartlar karşılığında kızını geri vereceğini söyler. Ve şartların en başına Leyla'nın Cezayir'e hiçbir şey belli etmeden isteklerini yerine getirmesini koyar. Cezayir ve ekibi, son hızla Suna'yı ararken Tatavlalı'nın adamlarından birini satın alır.Tatavlalı'nın mekanından Cezayir'e gelen bilgiye göre evde kaçak bir kız tutulmaktadır. Cezayir, Suna'yı bulma umuduyla Tatavlalı'nın mekanına baskın yapar ancak kızı yerine beklenmedik başka birini bulur. Bu kişi Cezayir'in düşmanına karşı kozu olur.

Firuze, Leyla'yı ziyaret ettiğinde evde gergin bir durum olduğunu anlar. Firuze farkında olmadan, Leyla'nın Cezayir'e derdini anlatabileceği bir yardımda bulunur. Leyla, Firuze'den aldığı bilgiyle Cezayir'e tehdit altında olduklarını anlatmayı başarır. Cezayir düşmanının kim olduğunu anlayınca yüzleşmek için elindeki kozu kullanır. Leyla'yı ölümle burun buruna bırakıp tehdit eden kimdir? Cezayir, Tatavlalı'nın evinde kimi bulur? Firuze, Leyla'ya nasıl bir yardım yapar? Cezayir'in düşmanı onunla karşı karşıya gelmeyi kabul edecek mi?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE!

Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izleme linki araştırılıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ben bu Cihana Sığmazam yeni bölümü saat 20.00'da ATV'de canlı olarak yayınlanacaktır.