Ben Bu Cihana Sığmazam 33.bölüm CANLI YAYIN! 30 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI İZLE!

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Azra, Cezayir ve Ateş arasındaki gerilim hattında Kayıkçıyla olan bağlantısını inkar eder. Cezayir kimseye söylemediği gizli bir planla Azra'yı serbest bırakır. Azra'nın evine Ateş'i yollar ve her tarafın incelenmesini izler. Azra'nın evinden gelen dosyalar arasında sürpriz bir fotoğrafla karşılaşır. Cezayir fotoğraftaki kişinin Kayıkçı olma ihtimali üzerine düşünmeye başlar.

Tatavlalı, Orhan'ın öldüğünü öğrenir. Cezayir'i zor durumda bırakmak için suçu onun üzerine atar. Orhan'ın ölümü ortaya çıkınca Melike ve Azamet zor duruma düşer. Bu durumdan kurtulmak için hayatlarıyla ilgili riskli bir karar alıp geri dönüşü olmayan bir yola girerler. Tatavlalı usulsüz yoldan kazandığı paraları yurtdışına kaçırması için Mişon'u görevlendirir. Tatavlalı paraların yerine ulaşmadığını anlayınca Mişon'un Cezayir'le hareket ettiğini anlar. Paralarını kurtarmak için baskına giden Tatavlalı para yerine daha değerli bir şey bulur.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE!

Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izleme linki araştırılıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ben bu Cihana Sığmazam yeni bölümü saat 20.00'da ATV'de canlı olarak yayınlanacaktır.