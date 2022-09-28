Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu?
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ATV'nin beğenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. bölümü bugün ekranlara geldi ve dizinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak, fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...
Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu?
Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam bugünkü 2. bölümün ardından 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Cezayir'in dönüşü olay oluyor
Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır. Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.
Oktay Kaynarca - Cezayir Türk / Temur Turan
Ebru Özkan Saban - Leyla Türk
Pelin Akil - Firuze Turan
Işıl Yücesoy - Gülendam
Ali Seçkiner Alıcı - Kurban Baba
Hakan Karahan - Dumrul
Erkan Sever - Orhan
Ragıp Savaş - Atakan
Gülenay Kalkan - Elmas
Eren Vurdem - Azamet
Aslı Sevi - Azade
Kerem Kupacı - Ethem
Ziya Kürküt - Bekir
Pelin Uluksar - Süheyla
Mina Derman - Suna
Batuhan Sezer - Ömer Asaf
Değer Alp - Canan
Başak Kıvılcım Ertanoğlu - Zühre
Burcu Binici - Meltem
Ömer Kurt - Kerim
Mert Kırlak - George Bagnall
Umut Mirza - Necip
Selçuk Kılıç - Birkan
Ahmet Yıldırım - Cafer
Tanıl Yöntem - Canberk
Doruk Öztürk - Şamil
Osman Albayrak - Beyler Divanı Azer
Melisa Duru Ünal - Mercan
Aylar Melayeva - Sevim
Hanbey Oğuzhan Çoban - Besim
Mirza Bahattin Doğan