Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölüm fragmanı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölüm fragmanı izle! Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin 23.bölümü fragmanı araştırmakta. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım ister. Firuze, hamileliği nedeniyle kendisine dikkat etmesi gerekirken Cezayir'in çağrısına cevapsız kalamaz. Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görür. Nihayet Firuze'nin Bassilius'la yüzleşme anı gelir.

Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gider. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında beklenmedik bir durum yaşanır. Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kalır. Cezayir'in elinden kurtulan Tatavlalı, Leyla'nın zor durumda olduğunu öğrenir ve Cezayir'in ters köşeye yatırmak için yeni planlar yapar. Cezayir'in dikkatini dağıtıp Bassilius'u kurtarmak için ekibinin yeni üyesi Tito ile bir operasyon düzenler. Bu operasyonda Jean Luc ve Tito ölümcül bir mücadeleye girer.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 23.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içinde yer alacaktır.