ATV'nin beğenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 21. bölümü bugün ekranlara geldi ve dizinin 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak, fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır. Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı çıktı mı, son bölümde neler oldu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ben Bu Cihana Sığmazam bugünkü 21. bölümün ardından 22. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda fragmanın çıkması bekleniyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir, ailesi için gözünü kararttı

Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır. Cezayir bu büyük düşman karşısında kendi safını sıklaştırmak için en yakınlarından gerçek bir bağlılık bekler. Tedbir için ailesini hiç umulmadık birine emanet eder.

Cezayir giderek Bassilius'un gerçek kimliğine yaklaşır. Sınırının daraldığını fark eden Bassilius, Cezayir kendi ipini çekmeden Tatavlalı'ya Cezayir'in ölüm emrini verir.

Firuze, Gülendam'ın tüm hastane süreçleriyle ilgilenir ve Gülendam'ı evine getirmesiyle herkesin gözünde temize çıkar fakat Leyla bu arada Süheyla'nın hamileliğini öğrenmiştir. Bu konuda Leyla ve Firuze yeniden karşı karşıya gelir.

Firuze, Mercan'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla onun kaybından sorumlu tuttuğu kişinin boğazına neşteri dayayıp Mercan'ın yerini öğrenmeye çalışır.

Ekabir büyük aşkı Müjgan'la evlenmek için hazırlık yapmaya başlar. Bu konuda en yakın arkadaşı Cezayir, Ekabir'e destek olur.

Cezayir, Müjgan ve Ekabir'in nikahı sırasında Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanırken düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermez.

Cezayir'in ağabeyinin katili, herkesin korktuğu bu düşman kimdir? Cezayir ailesini kime emanet edecek? Firuze'nin neşterle tehdit ettiği kişi kimdir? Cezayir, Leyla için hazırladığı sürpriz yapabilecek mi?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir'in vurulması dengeleri değiştiriyor

Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir. Tatavlalı, Pakt'ın görevini yerine getirdiği için Pakt tarafından şereflendirilir. Lakin hesap edemedikleri şey Ateş'in, amcasına düzenlenen suikastın peşine düşmesi olur.

Cezayir'in vurulmasının ardından has arkadaşları Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan arkadaşlarının öcünü almaya karar verir. Pakt tarafından onurlandırılan ve keyfi yerinde olan Tatavlalı Cezayir'in dostları tarafından ağır bir cezaya çarptırılır.

Cezayir'in vurulması Leyla ve Firuze'yi de derinden sarsmıştır. Leyla'nın ikinci defa kaybettiği eşinin yasına bu sefer kızı Suna da eklenir. Leyla'nın evinde yas süreci devam ederken Süheyla ve Orhan'ın ilişkisi devam eder. Leyla, Süheyla ve Orhan'ın görüşmesini hisseder ve açık davranması için Süheyla'ya son bir şans verir. Fakat Süheyla, Orhan'la birlikte olmak konusunda beklenmedik bir karar alır.

Firuze daha önceden de yaşadığı ağır kayıpların etkisiyle de kaçınılmaz bir depresyona sürüklenir. Henüz babasının yas sürecinden olan Suna'ya başka bir acıyı da Şamil yurt dışına okumaya gideceğini söyleyerek yaşatır.

Ateş'in amcasını vurma girişiminde bulunanların peşine düşmesi onu manevi babası Bassilius'la karşı karşıya getirir.

Ateş, manevi babası Bassilius'un gerçek kimliğini öğrenecek mi? Süheyla, Leyla'nın uyarılarına rağmen Orhan'la birlikte olacak mı? Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba Cezayir'in öcünü Tatavlalı'dan alabilecek mi?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

Oktay Kaynarca - Cezayir Türk / Temur Turan

Ebru Özkan Saban - Leyla Türk

Pelin Akil - Firuze Turan

Işıl Yücesoy - Gülendam

Ali Seçkiner Alıcı - Kurban Baba

Hakan Karahan - Dumrul

Erkan Sever - Orhan

Ragıp Savaş - Atakan

Gülenay Kalkan - Elmas

Eren Vurdem - Azamet

Aslı Sevi - Azade

Kerem Kupacı - Ethem

Ziya Kürküt - Bekir

Pelin Uluksar - Süheyla

Mina Derman - Suna

Batuhan Sezer - Ömer Asaf

Değer Alp - Canan

Başak Kıvılcım Ertanoğlu - Zühre

Burcu Binici - Meltem

Ömer Kurt - Kerim

Mert Kırlak - George Bagnall

Umut Mirza - Necip

Selçuk Kılıç - Birkan

Ahmet Yıldırım - Cafer

Tanıl Yöntem - Canberk

Doruk Öztürk - Şamil

Osman Albayrak - Beyler Divanı Azer

Melisa Duru Ünal - Mercan

Aylar Melayeva - Sevim

Hanbey Oğuzhan Çoban - Besim

Mirza Bahattin Doğan